Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl von Rundballen

Gifhorn (ots)

Gifhorn, OT Gamsen 04.07.2019 - 18.07.2019

Die Polizei sucht Zeugen zum Diebstahl mehrerer Rundballen in der Gemarkung Gamsen. Etwa 1.500 Meter nordöstlich von Gamsen, östlich der Ise, Gemarkungsbezeichnung "Mettenkoppel", wurden in der Zeit zwischen dem 4. und dem 18. Juli insgesamt acht Stück 160-er Rundballen in auffälligen "John Deere-Netzen", in den Farben grün-gelb, im Gesamtwert von zirka 400 Euro entwendet.

Der Eigentümer hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, 250 Euro Belohung ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

