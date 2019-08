Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Gefährliche Körperverletzung

Emmerich (ots)

Mit einem Kantholz sowie einem Messer haben am späten Dienstagabend zwei Kontrahenten in der Fußgängerzone aufeinander eingeschlagen bzw. eingestochen. Die Polizei war gegen 23.30 Uhr durch einen der Beteiligten, einen 33 Jahre Emmericher, alarmiert worden, der behauptete, mit einem Stuhlbein geschlagen worden zu sein. Vor Ort trafen die Beamten auf den Verletzten, der anschließend in das Krankenhaus gebracht wurde. Der zweite Beteiligte war nicht mehr vor Ort. Dieser wurde dann gegen 00:00 Uhr mit mehreren Messerstichen ebenfalls in das Krankenhaus gebracht, wo er versorgt wurde. Die herbeigerufene Streife stellte fest, dass es sich bei dem 35-jährigen Verletzten aus Emmerich um den anderen Beteiligten der Auseinandersetzung handelte. Die Beamten stellten in der Wohnung des 33-jährigen die Tatwaffe sicher. Das Kantholz konnte bisher nicht aufgefunden werden. Die genauen Umstände der Tat müssen noch durch die Kriminalpolizei geklärt werden. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell