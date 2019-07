Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Gestern Mittag hat sich gegen 14 Uhr auf der L711 aus Fahrtrichtung Kruberg in Richtung Neuenkleusheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 19-jähriger Renault-Fahrer verletzte. Am Ende einer S-Kurve kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken geriet das Fahrzeug in eine Rotationsbewegung. Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über sein Auto. Durch die einwirkenden Kräfte driftete der Renault nach links ab, geriet in den angrenzenden Graben und überschlug sich aufgrund des Aufpralls auf dem Waldboden. Der Heranwachsende verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte allerdings nach ambulanter Behandlung dieses wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

