POL-OE: Dank Zeugenhinweis Unfallflucht geklärt

Dank Zeugenhinweisen konnte eine Unfallflucht am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Bruchstraße erfolgreich geklärt werden: Als ein 26-Jähriger wieder zu seinem BMW zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Kratzer und Lackabrieb an der Fahrertür. Eine ihm unbekannte Zeugin wies ihn direkt an, dass das Fahrzeug, das neben seinem gestanden habe, sich gerade von dem Parkplatz entferne. So konnte der 26-Jährige sich gerade noch das Kennzeichen merken und den Vorgang der Polizei melden. Daraufhin suchten Beamte die Fahrzeughalterin auf und stellten an ihrem Audi einen Schaden fest, der mit dem des BMW-Fahrers übereinstimmte. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

