Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Morgen wurde in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr in der Gartenstraße in Neustadt an einem blauen Dacia ein Seitenfenster eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts entwendet. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Im Zeitraum von Ostermontag bis Dienstag wurden an einem schwarzen BMW in der Straße Im Altenschemel zwei Fahrzeugreifen beschädigt. Der oder die Unbekannten bohrten jeweils seitlich ein Loch in das Gummi. Auch hier beträgt die Schadenshöhe ca. 300 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Neustadt um Hinweise aus der Bevölkerung unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell