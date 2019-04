Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluß Fahrzeug geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern Nacht wurde in der Straße An der Eselshaut in Neustadt eine 32-jährige Fahrerin aus Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich eine Konzentration von 0,66 Promille. Die Frau muß nun mit einem Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

