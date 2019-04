Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Motorradfahrerin fährt in den Blumenladens

Wachenheim (ots)

Am Ostermontag, kurz vor 09.00 Uhr, fuhr eine 61-jährige aus Böhl-Iggelheim mit ihrem Motorrad in die geschlossene Glastür eines Blumenladens in der Ringstraße. Die leichtverletzte "Fahreranfängerin" wollte wohl die Öffnungszeiten des Blumenladens ablesen. Weshalb sie dann mit der Tür ins Haus fiel, konnte sie nicht sagen.

