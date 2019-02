Polizei Mettmann

POL-ME: Handtaschenraub Nähe Otto-Hahn-Straße in West - Ratingen - 1902119

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend des 17.02.2019, gegen 18.55 Uhr, befand sich eine 48-jährige Frau aus Ratingen als Fußgängerin in einer öffentlichen Parkanlage zwischen der Liebigstraße und der Otto-Hahn-Straße in Ratingen-West. Plötzlich und unerwartet wurde sie in der Dunkelheit, im Bereich eines örtlichen Spielplatzes, von einer bislang noch unbekannten, männlichen und überwiegend dunkel gekleideten Person von hinten angegriffen und umklammert. Dann entriss der unbekannte Angreifer der Geschädigten eine umgehängte Handtasche und flüchtete mit dieser Beute zu Fuß in die Dunkelheit. Er entkam in unbekannte Richtung. Die überfallene 48-jährige Frau kam bei dem überraschenden Angriff zu Fall, blieb aber nach eigenen Angaben dennoch unverletzt. In der geraubten schwarzen Lederhandtasche befanden sich zur Tatzeit diverse persönliche Papiere und Ausweise, eine EC-Karte, Schlüssel und etwa 50,- Euro Bargeld in einer schwarzen Leder-Geldbörse der Geschädigten.

Nach Angaben der Überfallenen war sie kurz vor dem Überfall einem etwa 60-jährigen Passanten begegnet, der dunkel gekleidet war, eine schwarze Kappe auf dem Kopf trug und einen Hund spazieren führte und wichtiger Zeuge sein könnte, genauso wie ein unbekannter Fahrradfahrer, der dem flüchtigen Räuber bei dessen Flucht entgegenkam. Diese möglicherweise wichtigen Zeugen werden dringend gebeten, sich möglichst zeitnah bei der Ratinger Polizei zu melden.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Räubers vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen Raub eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell