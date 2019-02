POL-ME: Geschlagen und beraubt - vier Täter flüchtig ! - Ratingen - 1902118

Polizei Mettmann

Am Sonntagnachmittag des 17.02.2019, gegen 16.55 Uhr, befand sich ein 16-jähriger Jugendlicher aus Ratingen als Fußgänger auf dem Gehweg der Hochstraße, den er in Richtung Maubeuger Ring beging. Als er sich an der dortigen Kreuzung einfand, näherte sich von hinten eine Gruppe von vier männlichen, bislang unbekannten Personen. Einer der Unbekannten war dabei auf einem Mountainbike unterwegs. Dieser Fahrradfahrer schlug dem Geschädigten bei der Annäherung plötzlich und unerwartet mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Dadurch vollkommen überrascht, geschockt und aus dem Gleichgewicht gebracht, fiel der 16-Jährige zu Boden. Hierbei verlor er einen weißen Pappkarton aus der Hand, in dem sich eine Virtual-Reality-Brille befand. Einer der anderen unbekannten Personen nahm den Karton an sich und entwendete daraus die Brille. Die Täter flüchteten über die Hochstraße in Richtung Bahnstraße und ließen den leicht verletzten Geschädigten und den leeren Pappkarton am Tatort zurück. Die Polizei leitete sofort nach Bekannt werden der Tat eine Tatortbereichsfahndung ein. Diese verlief aber leider ohne einen schnellen Erfolg. Der Pappkarton wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Die vier flüchtigen Täter konnten vom Opfer nicht genauer beschrieben werden. Alle waren nach bisherigen Erkenntnissen jugendlichen Alters und überwiegend dunkel gekleidet. Der Fahrradfahrer auf dem Mountainbike trug eine rotfarbige Oberbekleidung.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der flüchtigen Straftäter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichem Raub eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

