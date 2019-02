Polizei Mettmann

POL-ME: Vorsätzliche Brandlegung an einer Shisha-Bar - Ratingen - 1902117

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntag, dem 17.02.2019, im Tatzeitraum zwischen 04.20 Uhr und 12.30 Uhr, schlug ein aktuell noch unbekannter Straftäter mit zwei Steinen mehrere Fensterscheiben einer Shisha-Bar in der Fußgängerzone an der Straße Am Alten Steinhaus in Ratingen-Mitte ein und versuchte dann die Geschäftsräume offenbar mit entzündetem Zeitungspapier und noch unbekanntem Brandbeschleuniger in Brand zu setzen. An den Fensterscheiben und auf dem Boden in der Lokalität wurden entsprechende Ruß- und weitere Spuren festgestellt und gesichert. Die versuchte Brandlegung führte aber letztendlich nicht zum Erfolg. Die Flammen erloschen scheinbar von allein. Im angegebenen Tatzeitraum befanden sich im gesamten Gebäude keine Personen. Es entstand zum Glück nur geringfügiger Gebäude- und Sachschaden.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des noch unbekannten Täters vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell