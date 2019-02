POL-ME: Alkohol, Drogen, grob verkehrswidrig, rücksichtslos und verunfallt - Ratingen - 1902115

Polizei Mettmann

Alkohol, Drogen, grob verkehrswidrig, rücksichtslos und verunfallt - Ratingen - 1902115

Mettmann

Am noch nächtlich frühen Sonntagmorgen des 17.02.2019, gegen 04.25 Uhr, wurde die Ratinger Polizei zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall zum Kreisverkehr Krummenweg in Ratingen-Breitscheid gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein schwarzer PKW VW Golf GTI, mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Sondert kommend, in den Kreisverkehr eingefahren war und beim Rechtsabbiegen in die Kölner Straße zuerst die begrünte Mittelinsel überrollt hatte. Dann war der VW entgegen der Fahrtrichtung in die Zufahrt Kölner Straße und auf den dortigen Gehweg geschleudert. Hier hatte der GTI ein Verkehrsschild überrollt. Erst im Bereich der Tankstellenzufahrt Kölner Straße war der VW dann immer noch auf der falschen Fahrbahnseite schwer beschädigt zum Stillstand gekommen. Versuche des Golf-Fahrers, den Wagen wieder in Betrieb zu setzen und zu flüchten, scheiterten vor allem an dem unter dem Fahrzeug verkeilten Verkehrsschild. Deshalb flüchtete der Golf-Fahrer dann zu Fuß und dabei stark torkelnd vom Unfallort.

Mit Hilfe guter Hinweise vorbildlicher Augenzeugen konnte die sofort alarmierte Ratinger Polizei den 22-jährigen Unfallflüchtigen aus Heiligenhaus jedoch noch in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei räumte der tatsächlich stark berauschte und volltrunken erscheinende Beschuldigte Alkohol- und Drogenkonsum vor der Fahrt ein. Zur Beweisführung im eingeleiteten Strafverfahren wurde deshalb die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des 22-Jährigen beschlagnahmten die Beamten gegen den ausdrücklichen Widerspruch des jungen Mannes. Ihm wurde selbstverständlich zugleich jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf wurde von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt, eine Unfallaufnahme durchgeführt. Den beim Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Noch während der polizeilichen Unfallaufnahme meldeten sich gleich mehrere Zeugen, die den schwarzen VW Golf, nur wenige Augenblicke vor seinem Unfall in Breitscheid, noch am Bahnhofsvorplatz in Hösel beobachtet hatten. Dort war der gut beschriebene Golf-Fahrer besonders auffällig und rücksichtlos mehrfach über den Bahnhofsvorplatz gerast. Im nahen Kreisverkehr hätte der VW dann geschätzt 20 Runden in halsbrecherischer und driftender Fahrweise absolviert, um bei der Abfahrt in Richtung Sondert schließlich auch noch das Rotlicht einer Ampel zu missachten. Auch dieses Verhalten wurde als Gefährdung des Straßenverkehrs selbstverständlich zur Anzeige gebracht.

