Polizei Bielefeld

POL-BI: 84jährige Bielefelderin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.07 Uhr, kam es auf der Straße Am Wellbach in Bielefeld-Baumheide zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 84 Jahre alte Bielefelderin mit ihrem Pkw Renault Twingo die Straße Am Wellbach von der Herforder Straße kommend in Fahrtrichtung Eckendorfer Straße. Aus zurzeit noch unbekannten Gründen kam sie in Höhe der Hausnummer 59 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen dort stehenden Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Seniorin, die sich alleine im Pkw befand, schwer verletzt. Sie wurde nach notärztlicher Behandlung aus ihrem Fahrzeug geborgen und mittels Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt, in dem sie stationär verblieb. Der Pkw wurde bei der Kollision schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Am Wellbach für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 5.000 Euro.

