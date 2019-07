Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter überfallen Fußgängerin - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Mehrere Täter flüchteten am Mittwoch, den 31.07.2019, nach einem misslungenen Versuch, einer Bielefelderin an der Friedrich-Verleger-Straße die Handtasche zu rauben.

Eine 21-jährige Bielefelderin ging gegen 02:00 Uhr auf dem Gehweg der Friedrich-Verleger-Straße, in Höhe des Kesselbrinks, mit ihrem Hund spazieren. Unvermittelt griffen drei Männer die Frau an und rissen an ihrer Handtasche und der Hundeleine. Als die Bielefelderin beides festhielt, stießen die Täter sie zu Boden, so dass sie mit dem Kopf auf den Gehweg schlug. Die Räuber flüchteten ohne Beute in Richtung August-Bebel-Straße, als sich Passanten näherten.

Das leicht verletzte Opfer konnte einen der Täter als 185 cm groß beschreiben. Er trug einen grauen Hoodie.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

