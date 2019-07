Polizei Bielefeld

POL-BI: 25 Autos auf Ausstellungsfläche beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Sachbeschädigungen an einem Oldentruper Autohaus. Der oder die Täter schlugen in der Nacht zu Dienstag, 30.07.2019, auf dem umzäunten Firmengelände an der Potsdamer Straße zu.

Ein 25-jähriger Mitarbeiter des Autohauses erschien am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr an dem Autohaus in der Nähe der Einmündung zur Teltower Straße. Er bemerkte zunächst an einigen ausgestellten Pkw Beschädigungen auf den Motorhauben und an den Fahrzeugseiten. Insgesamt zählte der Angestellte 25 beschädigte hochwertige Autos mit tiefen Lackkratzern - darunter befanden sich drei Cabriolets, an denen die Verdecke aufgeschlitzt wurden. Die genaue Schadenshöhe an den hochwertigen Fahrzeugen soll von einem Gutachter festgestellt werden.

