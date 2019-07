Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb lässt gestohlenes Fahrrad zurück

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein Zeuge erwischte einen Dieb an der Plaßstraße dabei, wie er in der Nacht auf Montag, den 29.07.2019, aus einem geparkten Pkw Geräte entwendete.

Als der 56-jährige Bielefelder gegen 02:00 Uhr mit seinem Hund spazieren ging, wurde er auf ein ihm unbekanntes Fahrrad aufmerksam. Dieses stand auf einem Parkplatz an der Plaßstraße, in der Nähe der Straße Am Vorwerk. Dann bemerkte er, dass ein unbekannter Mann in einem der dort geparkten Autos saß und etwas im Fahrzeuginneren suchte.

Als der Dieb merkte, dass er gesehen worden war, flüchtete er entlang der Stichstraße in Richtung Bahngleise.

Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen sowohl den Pkw als auch das Fahrrad in Augenschein. Anhand der Fahrradrahmennummer konnten sie erkennen, dass das Rad zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Demnach wurde es im Jahr 2014 als gestohlen gemeldet. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher.

Der Besitzer des Pkw gab an, dass ein mobiles Navigationsgerät der Marke Tom Tom, und das Bedienelement des Radios fehlten.

Den flüchtigen Täter beschreibt der Zeuge wie folgt: Er ist männlich, circa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trägt dunkle kurze Haare und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. In dieser Nacht war er mit einer schwarzen Hose und einer roten Jacke bekleidet.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

