Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Sattelzug fährt auf Sicherungsfahrzeug

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Bad Eilsen - Veltheim - Bei dem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund ist der Fahrer des polnischen Lkw am Dienstag, 30.07.2019, schwer verletzt worden, als er auf ein stehendes Absperrfahrzeug mit Anhänger gefahren ist. Entgegen ersten Informationen war der ukrainische Lkw Fahrer mit einem polnischen Gliederzug unterwegs.

Am Dienstagmorgen war ein Mercedes Lkw mit Anhänger zur Absicherung auf der A 2 im Bereich der Anschlussstelle Veltheim eingesetzt. Das Gespann mit einer Warntafel am Heck stand auf dem rechten Fahrstreifen, um Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn abzusichern. Um auf die bestehende Tagesbaustelle aufmerksam zu machen, hatte die Firma für Verkehrstechnik aus Limbach-Oberfrohna bereits an drei Positionen vor dem Absperrgespann die Autofahrer gewarnt.

Gegen 08:10 Uhr fuhr ein polnischer Gliederzug nahezu ungebremst auf den Anhänger des unbesetzten Absicherungs-LKW. Dabei schob er das Gespann vor seinem MAN Lkw her. In der Endposition stand es quer zur Fahrtrichtung. Der 46-jährige ukrainische Lkw Fahrer des polnischen Gliederzugs wurde aus seiner Fahrerkabine geborgen und mit schweren Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus gefahren.

Während der Unfallaufnahme waren alle Fahrstreifen in diesem Autobahnabschnitt in Richtung Dortmund gesperrt. Für den Abtransport der beiden beschädigten Lkw und ihrer Anhänger erschienen Abschleppfahrzeuge. Dazu werden aktuell nicht alle Fahrstreifen benötigt und die aufgestauten Fahrzeuge können die Unfallstelle über den linken Fahrstreifen passieren. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 70.000 Euro.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4335848

