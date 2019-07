Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung

Northeim (ots)

Bundesstraße 241 zwischen Berka und Dorste - Freitag, 5.7.2019, 20.30 Uhr bis Samstag, 6.7.2019, 00.30 Uhr

BERKA (fal) - In der Nacht zum Samstag führte die Northeimer Polizei auf der B 241 zwischen Berka und Dorste eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zwischen 20.30 Uhr und 00.30 Uhr passierten insgesamt 325 Kraftfahrzeuge die Messstelle. Lediglich 13 Autofahrer waren in diesem Zeitraum zu schnell unterwegs und wurden von der Messanlage erfasst. Darunter auch der Fahrer eines BMW mit Northeimer Kennzeichen, der mit 193 km/h gemessen wurde. Auf den Fahrzeugführer kommen nun 600 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

