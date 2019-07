Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher werden überrascht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Am Montag, den 29.07.2019, versuchten drei Unbekannte, in eine Jugendeinrichtung am Schelpmilser Weg einzubrechen und zerstörten eine Fensterscheibe.

Gegen 22:00 Uhr hielt sich ein 75-jähriger Bielefelder in der Nähe der Jugendeinrichtung, unweit zur Einmündung zum Siedlerweg, auf. Er bemerkte drei Personen an der Rückseite des Gebäudes und hörte, wie eine Scheibe zu Bruch ging. Darauf verständigte er die Polizei. Als die Unbekannten auf den 75-Jährigen aufmerksam wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eintreffende Polizeibeamte stellten fest, dass eine der Fensterscheiben auf der Rückseite des Gebäudes bereits eingeschlagen war. Augenscheinlich wurden die Einbrecher gestört, bevor sie das Gebäude betreten und etwas entwenden konnten.

Hinweise zum Trio nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

