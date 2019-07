Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen einen Tresor, Zigaretten und Honig

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - An der Schillerstraße stiegen Einbrecher in der Nacht auf Sonntag, den 28.07.2019, in ein Bürogebäude ein.

Als eine Anwohnerin gegen 16:00 Uhr am Firmengebäude entlangging, bemerkte sie nichts Ungewöhnliches. Gegen 02:30 Uhr, bei einem erneuten Gang an dem Gebäude vorbei, fiel ihr auf, dass eines der Fenster auf der hinteren Gebäudeseite gewaltsam geöffnet worden war. Die Einbrecher hatten bereits die Flucht ergriffen. Im Gebäudeinneren hatten die Unbekannten mehrere Räume und die darin befindlichen Schränke durchsucht. Sie nahmen einen 1,60 Meter hohen Stahlschrank mit. Auch wegen seines Gewichts von 50 bis 100 Kilogramm ist davon auszugehen, dass mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt waren. Außerdem nahmen sie mehrere Stangen Zigaretten sowie einige Honiggläser mit. Zwei Zigarettenschachteln verloren die Einbrecher auf der langen Einfahrt zur Schillerstraße.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

