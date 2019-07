Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein menschliches Bedürfnis im Weinberg erweckte die Aufmerksamkeit der Polizei am späten Nachmittag des 24.07.2019. Der 55-jährige Fahrer, der sich nach dem Bedürfnis auf einem Wirtschaftsweg in sein Fahrzeug setzte und losfuhr, wurde einer Verkehrskontrolle neben der L516 zwischen Mußbach und Neustadt unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann vorher Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der 55-Jährige muß nun mit einem Bußgeld von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und einem Punkt in Flensburg rechnen.

