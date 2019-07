Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Wasserinstallateur überlistet Seniorin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Betrüger erbeutete am Dienstag, den 30.07.2019, Schmuck in einer Wohnung an der Hauptstraße.

Der unbekannte Mann klingelte gegen 14:00 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Dort öffnete ihm eine Seniorin die Tür. Er gab an, Wasserinstallateur zu sein und soeben die Leitungen des Hauses gereinigt zu haben. Nun müsste das Wasser fünf Minuten laufen, damit die schädlichen Stoffe aus den Rohren gespült werden. Gemeinsam mit der älteren Dame ging er ins Badezimmer. Dort stellte er das Wasser an und bat die Frau, dort auf ihn zu warten. Er verließ unter einem Vorwand das Badezimmer. Scheinbar nutzte er die Gelegenheit, um in der Wohnung auf Beutezug zu gehen. Nachdem sich der Betrüger verabschiedet hatte, bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck entwendet worden war.

Ihrer Beschreibung nach war der Mann etwa 60 Jahre alt und etwa 1,60 groß. Er hatte eine korpulente Figur und aschblonde Haare. Er trug ein braunes Jackett.

Die Kriminalpolizei Bielefeld warnt vor Betrügern, die sich als Dienstleister ausgeben. In den vergangenen Wochen haben sich vermehrt Bürger gemeldet, die unangekündigten Besuch von Versorgern oder Telefonanbietern bekommen haben. In der Regel werden solche Besuche von den Firmen im Vorfeld angekündigt. Sollte dies nicht geschehen sein, erkundigen Sie sich bei dem Unternehmen, ob sie einen Vertreter geschickt haben, bevor Sie ihn eintreten lassen.

Hinwiese zum Betrüger nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen.

