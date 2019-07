Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sperrung der A27 nach Unfall wieder aufgehoben + Ermittlungen nach Einbruch aufgenommen + Kind bei Unfall mit Auto verletzt + Zuhause bestohlen + Brandursache noch unklar

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Sperrung der A27 in Fahrtrichtung Bremen nach einem Unfall wieder aufgehoben

Achim/A27. Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen/Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Achim-Ost waren drei Fahrzeuge beteiligt und eine Person verletzte sich leicht. Im einspurigen Baustellenbereich übersah ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter scheinbar den vor ihm bremsenden Skoda mit Anhänger eines 25-jährigen. Durch den folgenden Aufprall wurde der Skoda auf das vor ihm fahrende Fahrzeuggespann aus VW Crafter und Wohnwagen aufgeschoben, das von einem 29-Jährigen gefahren wurde. Der 34-jährige Fahrer des Sprinter verletzte sich leicht. In den beiden anderen Fahrzeugen saß eine Gruppe von sechs Personen, die auf dem Weg zum beginnenden Deichbrand-Festival waren. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Die Fahrbahn musste für mehr als drei Stunden voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem zeitweisen Rückstau von mehreren Kilometern und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auch auf der Umleitungsstrecke.

Ermittlungen nach Einbruch aufgenommen

Thedinghausen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein kombiniertes Wohn- und Praxishaus ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten von zwei Praxen und einer Wohnung über drei Etagen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben unter 04202/9960 um Hinweise an die Ermittler in Achim.

Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Oyten. Zwischen Mitttwochnachmittag und dem frühen Abend verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Berg" und durchsuchten die Räume nach geeigneter Beute. Nachdem sie unter anderem Schmuck an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Der gesamte Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen 1.000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen und bittet nun unter 04202/9960 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei Pkw aufgebrochen

Ottersberg. Zwei Pkw wurden zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Während an einem Peugeot in der Hauptstraße ein Sachschaden von 500EUR entstand, kann der Schaden an einem Ford Transit noch nicht genau beziffert werden. Der Ford stand in Otterstedt in der Straße "Seeblick", aus ihm wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge der beiden Taten.

Mögliche Zeugen werden unter 04205/8604 um Hinweise an die Polizei in Ottersberg gebeten.

Unfall auf der A27 ohne Verletzte

Kirchlinteln/A27. Ein Unfall auf der A27 kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost ging am Mittwochmittag glimpflich aus. Zwei Autos prallten in Fahrtrichtung Bremen gegeneinander, als ein 62-jähriger VW-Fahrer vom rechten auf den linken Seitenstreifen wechselte, jedoch den herannahenden Skoda eines 69-Jährigen übersah. Der 69-Jährige prallte mit seinem Pkw zudem in die Mittelschutzplanke. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 14.000EUR.

Durch eine Sperrung der linken Fahrbahn während der Arbeiten an der Unfallstelle, kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Verletzt wurde bei dem Unfall jedoch glücklicherweise niemand.

Kind bei Unfall mit Auto verletzt

Oyten. Ein 9-jähriger Junge auf seinem Fahrrad wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Bassener Dorfstraße leicht verletzt. Er war mit einem weiteren Kind von einem Grundstück auf die Straße gefahren und hatte dabei vermutlich nicht auf den Verkehr geachtet. Eine 28-jährige Fahrerin eines Nissan fuhr auf der Straße in Richtung Ortsausgang, als die beiden Kinder auf die Straße fuhren. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.000EUR.

In Ferienzeiten wie auch zum Schulanfang werden Autofahrer von der Polizei um besondere Aufmerksamkeit gebeten. Kinder befinden sich unter Umständen in neuen Verkehrssituationen, auf die sie anders als Erwachsene reagieren. Eine besondere Rücksichtnahme auf die jungen Verkehrsteilnehmer kann brenzlige Situationen entschärfen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zuhause bestohlen - Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Ritterhude. Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter ein 85-jähriges Ehepaar im Buchenhügel bestohlen. Nachdem eine Person die beiden Eheleute ablenkte und aus dem Haus lockte, schlich eine unbekannte weitere Person scheinbar in das offene Haus, um Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer hundert Euro zu stehlen. Die Polizei Ritterhude hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04292/990760 um Hinweise auf die Täter oder verdächtige Umstände.

Der Mann, der mit den Eheleuten sprach, wurde als schlank mit schwarzen, kurzen Haaren und ohne Bart beschrieben. Er sei etwas größer als 1,60m gewesen, habe ein südeuropäisches, gepflegtes Aussehen gehabt und dunkle Kleidung getragen.

Immer wieder tauchen fremde Personen an Haustüren auf und lenken die Menschen durch beharrliches Verhalten ab, um einen Diebstahl zu begehen. Die Polizei rät den Bürgern, standhaft zu bleiben, auch wenn dies unhöflich wirken mag. Fremde sollten nicht alleine durch Räume im eigenen Haus gehen. Sollte ein Verlassen des Hauses notwendig sein, sollte die Tür geschlossen und wenn möglich sogar abgeschlossen werden. Wenn die Person sich weigert, ihr Grundstück zu verlassen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen.

Hinweise nach Einbruch erbeten

Schwanewede. Unbekannte Täter hebelten zwischen Sonntagmittag und Mittwochabend ein Fenster eines Einfamilienhauses im Eichenweg auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Mit Elektronikgeräten flüchteten sie schließlich. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Osterholz sucht nun nach den Tätern und bittet mögliche Zeugen verdächtiger Umstände oder Personen in der Nähe unter 04791/3070 um Hinweise.

Brandursache noch unklar

Osterholz-Scharmbeck. Ein Grünstreifen mit Büschen geriet am späten Mittwochnachmittag aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck konnte das Feuer löschen, bevor es auf die Umgebung übergreifen konnte. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Feuers wird von den Ermittlern des Polizeikommissariats Osterholz untersucht. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei gebeten.

