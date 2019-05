Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Von der Fahrbahn abgekommen

Kandel (ots)

Kandel; Am 06.05.2019 befuhr um 05:50 Uhr ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer die BAB 65 in Richtung Karlsruhe. Nach einem Überholvorgang im Bereich der AS Kandel Mitte kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug über die Fahrspuren in die Mittelleitplanke geschleudert. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Für die Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrtrichtung Karlsruhe teilweise komplett gesperrt werden.

