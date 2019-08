Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Firmeneinbruch

Rees (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Firma auf der Empeler Straße eingebrochen. Hierzu überstiegen sie offenbar zunächst einen zwei Meter hohen Doppelstabzaun und hebelten anschließend ein Fenster zum Verkaufsraum auf und gelangten so in das Gebäude. Aus einer offenen Vitrine erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, muss noch geklärt werden. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

