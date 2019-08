Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - VW-Bus gestohlen

Kerken (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen silbernen VW-Bus California Beach gestohlen. Der Wagen war auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Kölner Straße in Nieukerk abgestellt. Die Unbekannten schoben zunächst ein Metalltor auf und gelangten so auf das Gelände. Die Beamten fanden die roten Kennzeichen des entwendeten Fahrzeugs in Tatortnähe vor. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

