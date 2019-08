Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Mitsubishi Space Star gestohlen

Wachtendonk (ots)

Unbekannte haben am Montagabend vom Parkplatz einer Gaststätte an der Kempener Straße in Wachtendonk einen Mitsubishi mit niederländischem Kennzeichnen gestohlen. Die Tat wurde von einer Kameraüberwachung aufgezeichnet. Demnach hatte sich kurz vor 19.00 Uhr eine 40-45 Jahre alte männliche Person dem Fahrzeug genähert und fuhr kurze Zeit später mit der Beute weg. Der Dieb war offenbar einem schwarzen Opel-Astra mit niederländischem Kennzeichen entstiegen, der kurz zuvor auf der Straße angehalten hatte. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

