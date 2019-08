Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand einer Gartenhütte, einer Scheune und eines Anbaus auf einem Grundstück

Apelern OT Soldorf (ots)

(kso) Am Samstag, 10.08.2019, gegen 20.00 Uhr, ist es auf einem Grundstück am Salinenplatz im Apelerner Ortsteil Soldorf zu mehreren Bränden gekommen. Zunächst hat ein kleiner Schuppen in Vollbrand gestanden. Zeitgleich hat es Feuerschein in einem Anbau des Hauptgebäudes gegeben. Während der Löscharbeiten ist durch Feuerwehrkräfte zudem festgestellt worden, dass Flammen aus einem Brennholzlager am anderen Ende des Grundstückes schlugen. Von dort haben sich die Flammen auf die angrenzende Scheune ausgebreitet. Nachdem alle Glutnester gegen 23.15 Uhr gelöscht waren, wurde der Brandort untersucht. Die Ermittlungen dauern an. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

