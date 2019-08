Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Oberelbert - Tageswohnungseinbruch in der Jagdhausstraße

Oberelbert (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 08.00-20.30 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Jagdhausstraße Oberelbert eingedrungen. Im Wohnhaus wurden alle Räumlichkeiten aufgesucht und Schränke und Schubladen durchsucht. Ein Tresor wurde mit einer vorgefundenen Flex aufgeschnitten und Bargeld entwendet. Es ist davon auszugehen, dass ein Täter im Außenbereich "Schmiere" gestanden hat, um ggf. die Täter im Wohnhaus vor den eintreffenden Bewohnern oder anderen Personen zu warnen. Die Polizei fragt nun: Wer hat am Mittwoch, dem 07.08.2019, verdächtige Beobachtungen in der Ortslage Oberelbert gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Montabaur, Tel. 02602/9226-0.

