Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Westerburg (ots)

Am 07.08.19, gegen 10.50 Uhr ereignete sich auf der Einmündung L300/L288 ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Ein Notarztwagen befuhr die L300 aus Richtung Guckheim kommend in Richtung Westerburg. Ein Pkw befuhr den Zubringer der L288 und wollte an der Einmündung zur L300 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Notarztwagen und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeug. Zur Zeit befindet sich die Feuerwehr, DRK und Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Es wird nachberichtet.

