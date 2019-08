Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in ein leer stehendes Einfamilienhaus

Langenscheid (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18. Juli und dem 02. August 2019 kam es zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Weiherstraße. Durch Unbekannte wurde die rückwärtige Balkontüre aufgehebelt. Da sich im Haus keinerlei Wertgegenstände mehr befanden, blieb es beim entstandenen Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Diez unter Tel. 06432-6010.

