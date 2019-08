Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Leichtkraftrades

Katzenelnbogen (ots)

Im Zeitraum vom 31.07. bis zum 03.08.2019 wurde aus einer unverschlossenen Garage in der Friedensstraße ein Leichtkraftrad der Marke Husqvarna, Modell SM125, in den Farben schwarz/rot/weiß entwendet. Am Krad ist ein Kennzeichen mit der auffälligen Kombination GOH-XX .. angebracht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010.

