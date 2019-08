Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verdacht Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Beschädigung eines Fahrzeuges durch herabfallenden Stein

Bad Ems (ots)

Am 04.08.2019, gegen 00:15 Uhr, wurde in Bad Ems ein Pkw auf der B260 in Fahrtrichtung Koblenz durch einen herabfallenden Stein getroffen, als dieser unter der Fußgängerbrücke zwischen Bad Ems Westbahnhof und dem Wohngebiet Lindenbach her fuhr. Der Stein war augenscheinlich nicht groß und robust genug, um die Windschutzscheibe zu durchdringen und wurde nach dem Aufprall von dieser abgewiesen. Auf der Fahrbahn konnten nur noch vereinzelte Bruchfragmente festgestellt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Als die Geschädigte nach dem Einschlag anhielt, um den Schaden zu begutachten, konnte sie lediglich Stimmen von mutmaßlich mindestens zwei männlichen Jugendlichen aus dem Bereich der Fußgängerbrücke wahrnehmen. Unklar ist bis dato ob der Stein aus dem darüberliegenden Bereich versehentlich oder gezielt auf den Pkw gelangt ist.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Ems unter Telefon: 02603 / 970-0 erbeten.

