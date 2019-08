Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall auf Parkplatz - Fahrer flüchtet -

Katzenelnbogen (ots)

Am 01.08.2019 gegen 09:30 Uhr stieß der Fahrer eines silberfarbenen Pkw mit Zulassung aus dem Rhein-Lahn-Kreis (EMS) gegen einen schwarzen Audi Kombi, welcher auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Katzenelnbogen abgestellt war. Der ältere Fahrer stieg aus und sah sich das beschädigte Fahrzeug an, fuhr aber dann ohne die Feststellung seiner Beteiligung zu ermöglichen, von der Unfallstelle weg. Hinweise auch gerne direkt an die Polizei Diez unter 06432-6010.

