Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flucht nach Verkehrsunfall mit verletzter Person

Dahlheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 26.07.2019 gegen 01:00 Uhr, kam es in der Wellmicher Straße in Dahlheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. An dessen PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher sei im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06771 9327-0 bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

