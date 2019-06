Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: - 3. Folgemeldung - Brennender Chemikalienbehälter in einer Lagerhalle in Unterbilk erneuter Einsatz der Feuerwehr

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Montag, 10. Juni 2019, 17:37 Uhr, Oerschbachstraße, Reisholz

Nachdem der Behälter auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma gelagert wurde, ist der Behälter fortlaufend von Einsatzkräften der Feuerwehr Düsseldorf überwacht worden. In diesem Zuge wurde festgestellt, daß es in Teilbereichen des Behälters zu einer Temperaturerhöhung gekommen ist. Der Einsatzleiter vor Ort forderte daraufhin weitere Kräfte an. Im Moment laufen Vorbereitungen, um, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Werkfeuerwehr Henkel, die Chemikalie mit Wasser zu neutralisieren. Dieser Einsatz zeichnet sich als zeit- und personalintensiv ab, da immer nur kleine Mengen des Stoffes mit viel Wasser verdünnt werden können. Die Kräfte vor Ort verrichten diese Arbeiten in Chemikalienschutzkleidung. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, daß sich der Einsatz bis in die späten Nachtstunden hinziehen wird. Um den Neutralisationsvorgang zu überwachen, finden weiterhin kontinuierliche Messungen an der Einsatzstelle und auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes statt. Im Einsatz sind derzeit circa 60 Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf, ein Löschzug, ein ABC-Zug, verschiedene Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppe Umweltschutz und der Technik und Kommunikationszug der Freiwilligen Feuerwehr, mehrere Führungsdienste sowie der städtische Rettungsdienst. Die Werkfeuerwehr Henkel ist vor Ort und unterstützt die Feuerwehr Düsseldorf. Ebenso ist ein Vertreter des Umweltamtes vor Ort.

