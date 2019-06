Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: 2. Folgemeldung - Brennender Chemikalienbehälter in einer Lagerhalle in Unterbilk - Behälter bei Entsorgungsfachbetrieb eingetroffen

Montag, 10. Juni 2019, 2.09 Uhr, Martinstraße, Unterbilk

Der Transport des Behälters durch die Feuerwehr Düsseldorf in einen Entsorgungsfachbetrieb in Düsseldorf-Reisholz ist erfolgreich verlaufen. Gegen 12.26 Uhr traf das Fahrzeug, begleitet durch einen Löschzug, ein Messfahrzeug der Feuerwehr sowie der Polizei, am geplanten Zielort ein. Vor, während und nach dem Transport konnten keine positive Messergebnisse durch die Geräte der Feuerwehr ermittelt werden. Damit wird der Einsatz an der Martinstraße jetzt nach den Aufräumarbeiten beendet. Ein Führungsdienst bleibt bis zum frühen Abend in Reisholz beim Entsorgungsbetrieb vor Ort und führt regelmäßige Messungen an dem Behälter durch.

Mit Abschluss der Arbeiten durch die Feuerwehr in Unterbilk, wurde die Auslösung der Warn App Nina wieder zurückgenommen. Nach Beendigung des Einsatzes am Abend, erfolgt eine abschließende Pressemeldung der Feuerwehr Düsseldorf.

