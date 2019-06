Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Folgemeldung/Korrektur - Brennender Chemikalienbehälter in einer Lagerhalle in Unterbilk - Abtransport wird vorbereitet

Düsseldorf (ots)

Montag, 10. Juni 2019, 2.09 Uhr, Martinstraße, Unterbilk

Die Feuerwehr Düsseldorf bereitet derzeit das Behältnis zum Transport vor. Dieser erfolgt dann in Begleitung der Feuerwehr zu einem Entsorgungsfachbetrieb nach Düsseldorf-Reisholz. Weiterhin laufen kontinuierliche Luftmessungen im Düsseldorfer Stadtgebiet, hier konnten bislang keinen gesundheitsschädlichen Konzentrationen festgestellt werden.

Zeitgleich zu dem Einsatz in den frühen Morgenstunden in Unterbilk kam es im Düsseldorfer Nord an der Kalkumer Schloßallee und der Bundesstraße 8 zu einem Brand von 50 Strohballen, dieser führte in einigen Stadtteilen von Düsseldorf zu einer weiteren Geruchsbelästigung.

In der ersten Meldung berichteten wir von einer Chemikalie zur Abwasserreinigung, es handelt sich allerdings um eine Chemikalie für die Grundwasserreinigung. Wir bitten diesen Schreibfehler zu entschuldigen.

