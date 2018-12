POL-HM: Wohnungseinbrüche in Tündern

Hameln / Tündern (ots) - Am Freitag (07.12.2018) kam es in Tündern zu insgesamt vier Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser.

In der Zeit zwischen 07.45 und 21.45 Uhr schlugen die Täter im Windmühlenweg (2x), im Jonasweg und im Gretchenbrink zu.

In allen Fällen hebelten die Täter die Terrassentür, oder ein Fenster auf und gelangten so in die Häuser. Entwendet wurden geringe Mengen an Bargeld.

Die Täter konnten in allen Fällen unerkannt entkommen.

Bereits vor zwei Wochen kam es in Tündern zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser mit demselben modus operandi.

Die Polizei Hameln bittet in diesem Zusammenhang darum, verdächtige Personen, oder Fahrzeuge umgehend zu melden (Tel.: 05151/933-115).

Rückfragen bitte an:



Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeikommissariat Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell