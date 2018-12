POL-HM: Zwei Bedrohungen in den Abendstunden, Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots) - Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr, geht bei der Polizei ein Hinweis ein, dass ein 28-Jähriger Student im Bereich Billerbeck, dortiges HAWK-Gebäude, mittels eines waffenähnlichen Gegenstandes bedroht worden sei. Er habe das Gebäude gerade verlassen wollen, als ihm eine männliche Person, ca. 20-30 Jahre, im Eingangsbereich bedrohlich gegenüberstand. Daraufhin habe der 28-Jährige sich wieder in das Gebäude begeben und die Polizei verständigt. Kurze Zeit später kommt es zu einer ähnlichen Situation im Bereich Böntalstraße, dortige Sparkasse. Ein 19-jähriger Holzmindener sei dort ebenfalls mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht worden. Der Täter wird hier als männlich, rund, mit Mütze beschrieben. In beiden Fällen konnten die sofort eingesetzten Polizeibeamten keine verdächtigen Personen feststellen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Deswegen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können. Hinweise bitte an die Polizei Holzminden unter 05531/9580.

