POL-PDMT: Diez - Brandserie an Feldern

Seit dem 26.07.2019 kam es im hiesigen Bereich zu insgesamt sieben Bränden an ausgetrockneten Feldern. Dies deckt sich mit der derzeit großen Anzahl an Brandmeldungen aus dem gesamten Rheinland-Pfalz. In der Mehrzahl der Fälle konnte die Ursache durch laufende Arbeiten auf dem Feld festgestellt werden. Es handelte sich dabei um Maschinendefekte bzw. Überbeanspruchung von landwirtschaftlichen Maschinen. In einigen Fällen lassen sich die Ursachen, neben der bekannten extremen Trockenheit, nicht sofort und endgültig klären. Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass sie durch vorsätzliche Brandstiftung verursacht wurden.

Am Mittwoch (31.07.2019) wurde gegen 10:40 Uhr erneut ein Brand an einem abgeernteten Feld im Bereich der Ortslage Niederneisen gemeldet. Letztendlich verbrannte eine Feldfläche von ca. 4000 qm mit dutzenden darauf lagernden Strohballen; die genaue Anzahl ist derzeit noch nicht bekannt. Nur durch die frühe Meldung und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Auch an diesem Brandort ist die Ursache derzeit noch nicht bekannt.

