POL-PPTR: Sechs Verletzte nach Rallye-Unfall in der Eifel

Bei einem Unfall am ADAC Eifel-Rallye-Festival sind sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Rallyefahrzeug war am Donnerstagmittag, 18. Juli, im Bereich der "Maubach-Arena" von der Strecke abgekommen und in Zuschauer gefahren. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach dem Start des "Shakedown" gegen 15.15 Uhr. Der 55-jährige Fahrer eines Rallyefahrzeuges verlor ausgangs einer Kurve offenbar die Kontrolle über sein Auto und kam auf der anschließenden Geraden von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er ein Absperrnetz und kam auf einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen sechs Menschen verletzt. Zwei davon, ein holländisches Ehepaar wurden mit schweren Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Nach Angaben der Ärzte ist der Gesundheitszustand des 57-jährigen Ehepaares derzeit stabil. Drei weitere Zuschauer wurden mit leichteren Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Sie wurden mittlerweile wieder entlassen. Ein weiterer Mann wurde ambulant vor Ort behandelt. Mehrere Augenzeugen wurden ebenfalls vor Ort von Notfallseelsorgern betreut. Fahrer und Beifahrer des Unfallfahrzeuges blieben unverletzt. Die Polizeiinspektion Daun und die Staatsanwaltschaft Trier haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Unfallfahrzeug, ein Audi Quattro, wurde beschlagnahmt. Ein Sachverständiger ist mit der Erstattung eines Gutachtens zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache beauftragt worden. Die Polizei bittet weitere Verletzte und Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

