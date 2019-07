Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Rollerfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 82-jähriger Rollerfahrer am Donnerstag, um circa 14.10 Uhr, in Mosbach-Neckarelz zu. Der Mann befuhr die Mosbacher Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung An der Mühle kippte der 82-Jährige mit seinem Roller aus bislang unbekannten Gründen links zur Seite und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, sodass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro.

