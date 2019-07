Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2019 mit Berichten aus dem Stadt und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Unfall gesucht

Mehrere Bäume in der Neckargartacher Römerstraße touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von fast 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Kombi, möglicherweise der Marke VW, gehandelt haben. Der Pkw muss im Frontbereich deutliche Schäden haben. Wem in seiner Nachbarschaft ein beschädigter Kombi auffällt oder wer den Unfall gesehen hat, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Weinsberg: Großfahndung nach Ziegenbock

Am Mittwochmorgen wurden der Polizei durch mehrere Anrufer gemeldet, dass an der Bundesstraße 39, im Bereich der Autobahnanschlussstelle Weinsberg-Ellhofen, eine Ziege umherirren würde. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Verkehrspolizei und dem Polizeirevier Weinsberg führten zunächst nicht zum Erfolg. Durch weitere Anrufer konnte der Aufenthaltsort des Ziegenbocks näher eingegrenzt werden. Gemeinsam mit der Tierrettung Unterland, gelang es den Beamten das Tier einzufangen und zunächst in einem nahe gelegenen Tiergehege unterzubringen. Nachdem der Besitzer ermittelt werden konnte, brachte die Tierrettung den Ausreißer in sein ursprüngliches Gehege zurück.

Heilbronn-Biberach: Unfallverursacher bekannt, Unfallstelle nicht

Per E-Mail zeigte ein Zeuge eine Unfallflucht in Heilbronn-Biberach an. Er nannte zwar das Kennzeichen des vermeintlichen Verursachers, nicht jedoch die Straße, in welcher der Unfall passiert sein soll. Für Rückfragen war der Zeuge bislang nicht erreichbar. Die Polizei in Heilbronn-Böckingen sucht daher nach einem am Außenspiegel beschädigten Fahrzeug in Heilbronn-Biberach. Laut Zeuge ereignete sich der Verkehrsunfall am Samstag, 29. Juni, gegen 18.30 Uhr. Wer am Samstagabend oder in der Folge einen Schaden an seinem Pkw in Heilbronn-Biberach festgestellt hat, wird darum gebeten, sich unter 07131 204060 bei der Polizei zu melden.

Lauffen: Schwerverletzt nach Unfall

Mit schweren Verletzungen musste der 18-jährige Fahrer eines Fiat Punto am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor konnte er durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Der junge Mann war auf der Landesstraße L1103, von Brackenheim in Richtung Lauffen unterwegs. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog zum gleichen Zeitpunkt der Fahrer eines VW-Busses auf die Landesstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Insassen des VWs erlitten leichtere Verletzungen und konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Zwar war der Punto-Fahrer auf der Landesstraße vorfahrtsberechtigt, jedoch bestand der Verdacht, dass dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Zeugin, die ebenfalls in Richtung Lauffen fuhr, wurde unmittelbar vor dem Unfall von dem Fiat überholt. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle bestellt. Durch sein Gutachten soll geklärt werden, wie schnell der Fiat tatsächlich fuhr und ob der Unfall vermeidbar war. Die Geschwindigkeit an der Unfallstelle ist auf 70 km/h begrenzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Fahrerin eines weißen Pkws, vermutlich Audi, gesucht

Besonders rücksichtslos soll die Fahrweise einer Hyundai-Fahrerin am Dienstagabend zwischen Kochendorf und Oedheim gewesen sein. Die Frau überholte gegen 17 Uhr einen roten Fiat, obwohl ein weißer Pkw entgegenkam. Nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung der Fiat-Fahrerin konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Bei dem entgegenkommenden Pkw handelte es sich möglicherweise um einen Audi. Der Beifahrer des Fiats war durch die Fahrweise der Hyundai-Fahrerin so erzürnt, dass er sie an der nächsten Kreuzung zur Rede stellte und hierbei auch noch ohrfeigte. Er muss nun auch mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, sucht nun nach der Fahrerin des weißen Autos.

Lauffen: Hilfe wurde nicht honoriert

Einen tief schlafenden, vermutlich betrunkenen Mann, wurde der Polizei in Lauffen am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4.15 Uhr, in Lauffen gemeldet. Der Mann lag tatsächlich am Pauluszentrum in der Schillerstraße auf dem Boden und war zunächst nicht ansprechbar. Nachdem die Streifenwagenbesatzung fast zehn Minuten brauchte, um erstmals mit dem Mann zu reden, wurde dieser mit zunehmendem Wachzustand äußerst beleidigend und aggressiv. Unvermittelt versuchte er, einen der Beamten mit Faustschlägen zu malträtieren. Dieser konnte jedoch ausweichen und den Mann schließlich mit Handfesseln sichern. Auf dem Revier angekommen wurde klar, dass nicht der Alkohol schuld am Verhalten des Mannes war. Ein Mix aus verschiedenen Drogen soll laut Angaben des Randalierers schuld gewesen sein. Knapp fünf Gramm Marihuana wurden bei dem polizeibekannten 22-Jährigen aufgefunden. Die restliche Nacht und den Donnerstagmorgen musste dieser in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Eppingen: Gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei

Zivile Fahnder der Bundespolizei kontrollierten am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, einen jungen Mann in der Stadtbahn von Eppingen in Richtung Sinsheim und wurden fündig. 20 Gramm Marihuana hatte der Fahrgast einstecken. Gemeinsam mit der Eppinger Polizei wurden weitere Maßnahmen eingeleitet. In der Wohnung des Mannes wurde eine Anlage zur Aufzucht von Marihuana gefunden, ebenso war dieser noch im Besitz von zweieinhalb Ecstasy-Tabletten. Die Aufzuchtsanlage war noch nicht im Betrieb. Nun muss der Tatverdächtige mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell