POL-WE: Radfahrer stießen zusammen in Bad Vilbel ++ Kleinkraftrad gegen PKW in Karben ++ Schmierereien in Butzbach

Pressemeldungen vom 28.06.2019

Schmierereien an Stromkasten

Butzbach: Ein Hakenkreuz schmierten Unbekannte an einen Stromverteilerkasten Kleeberger Straße Ecke Eduard-Otto-Straße. Eine Mitteilerin informierte die Stadt am Donnerstag gegen Mittag über den Umstand. Zwischenzeitlich konnte es entfernt werden. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 ermittelt wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole und bittet um Hinweise auf den Übeltäter.

Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

Karben: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag gegen 10.20 Uhr zum Frontalzusammenstoß eines Kleinkraftrades mit dem Audi einer 54-Jährigen in der Robert-Bosch-Straße in Klein-Karben. Die 40-jährige Fahrerin des Mopeds erlitt hierbei Kopfverletzungen, die schwer aber nicht lebensbedrohlich waren. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Audifahrerin erlitt einen Schock, weshalb auch sie ins Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Erst eine knappe Stunde später, konnte die Straße nach den Rettungs- und Bergungsarbeiten wieder völlig freigegeben werden.

Radfahrer zusammengestoßen

Bad Vilbel: Auf dem Gehweg der Nordumgehung L3008 fuhren am Freitag, kurz vor 8 Uhr zwei 10-jährige mit ihren Rädern zur Schule. Dabei radelten sie gegen die Fahrtrichtung. Im Bereich der Unterführung kam ihnen eine Radlerin auf dem Weg zur Arbeit entgegen. Offenbar war für alle drei der Platz an dieser Stelle zu gering. Es kam zum Zusammenstoß und alle stürzten zu Boden. Glücklicherweise blieb es bei Prellungen und Schürfwunden, die lediglich ambulanter Behandlung bedurften. Die Räder bekamen leichtere Beschädigungen ab.

