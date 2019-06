Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorradfahrer übersehen ++ Wieder in Kiosk eingebrochen ++ Roller ausgeschlachtet ++ Zeugen nach Unfallfluchten gesucht ++ Mercedes verkratzt

Wieder in Kiosk eingebrochen

Bad Nauheim: Bereits am Wochenende brachen Unbekannte in einen Kiosk Am Taubenbaum ein. In der Nacht zum Mittwoch probierten möglicherweise dieselben Täter erneut ihr Glück, hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Kiosk nach Wertsachen. Ohne Beute suchten sie anschließend das Weite. Wer zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 05 Uhr am Mittwoch verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer übersehen

Ranstadt: Aus dem Neubaugebiet in Ranstadt kommend auf die Kreisstraße 197 nach Ober-Mockstadt bog ein 33-jähriger Ranstädter am Mittwoch, gegen 08.50 Uhr mit seinem PKW ab. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden 32-jährigen Reichelsheimer mit seinem Motorrad. Der Reichelsheimer wich aus, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten und schleuderte anschließend ins Feld, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Mercedes verkratzt

Karben: Tiefe Kratzer fügte ein Unbekannter zwischen 20.45 Uhr am Dienstag und 08.20 Uhr am Mittwoch einem grauen Mercedes zu, der in der Ernst-Reuter-Straße in Burg-Gräfenrode abgestellt war. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Wer für diesen verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise.

Ausgeschlachteter Roller

Wölfersheim: Am Mittwochnachmittag fand eine Spaziergängerin im Feld bei Berstadt einen ausgeschlachteten Motorroller. Es stellte sich heraus, dass der Roller mit den Versicherungskennzeichen 786-BYO in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lich gestohlen wurde. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wer den Roller in der Zwischenzeit nutzte und im Feld bei Berstadt zurückließ.

Unfallfluchten

Autobahn 45: Am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, fuhr ein Tscheche mit seinem LKW-Gespann auf der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Florstadt, als er nach eigenen Angaben von einem Kastenwagen geschnitten wurde, der von der linken auf die mittlere Fahrspur wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der LKW-Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei die Leitplanke. An dieser und am LKW entstand dabei Sachschaden. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr einfach weiter. Um Hinweise auf ihn bittet die Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-7043-5010.

Bad Vilbel: Eine Verkehrsinsel im Samlandweg überfuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 11.45 Uhr am gestrigen Mittwoch. Der Unfallverursacher beschädigte zwei Verkehrsschilder und mit Sicherheit auch sein Fahrzeug, fuhr jedoch trotzdem nach dem Unfall davon. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise auf den Verursacher.

Butzbach: Das Heck eines roten Toyota Yaris beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch, zwischen 09.30 und 12.30 Uhr in der Butzbacher Straße in Nieder-Weisel. Hinweise auf den Unfallverursacher, der den geparkten PKW touchierte und einfach davonfuhr, erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Wöllstadt: Irgendwann in der vergangenen Woche, zwischen Dienstag (18. Juni) und Mittwoch (26. Juni) beschädigte ein Unbekannter im Taunusring in Ober-Wöllstadt einen dort geparkten schwarzen VW Beetle und richtete einen Schaden von 2000 Euro an diesem an. Um Hinweise auf den Unfallverursacher bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

