POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Einbruch in Bauhof

Weisenheim am Sand (ots) - In der Zeit von Freitag, 07.09.2018, 17:30 Uhr, bis Samstag, 08.09.2018, 06:28 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Diensträume des Bauhofs in Weisenheim am Sand ein. Es wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Objekt selbst wurden Spinde aufgebrochen. Entwendet wurden Bargeld sowie Handy, Digitalkamera, Funkmaus, Taschenlampe und zwei Schlüssel. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 1.500,- Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Bad Dürkheim zu wenden unter der Rufnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

