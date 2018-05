POL-FR: Breisach - Wartehäuschen zerstört

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag das Wartehäuschen des Omnibusbahnhofes in der Bahnhofstraße zerstört. Es entstand hier ein Sachschaden von über 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Breisach in Verbindung zu setzen 07667 91170

