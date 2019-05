Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 01.05.2019; Zweibrücken/Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 30.04.2019, im Zeitraum 08.30 Uhr bis 15.50 Uhr parkte der 23-jährige Geschädigte seinen orangefarbenen, PKW Renault Megane Cabriolet im Etzelweg, stadtauswärts, am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Renaults und beschädigte diesen, wobei ein Schaden in Höhe von 300.- Euro entstand. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacher oder Verursacherfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

