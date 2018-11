POL-PPWP: Einbrecher stehlen Schmuck und Uhren

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Abwesenheit der Hausbewohner haben Einbrecher am Wochenende in Mehlingen ausgenutzt und sind in ein Anwesen in der Frühlingsstraße eingestiegen. Am Sonntagnachmittag stellten die Bewohner bei ihrer Rückkehr fest, dass unbekannte Täter die Terrassentür aufgehebelt, mehrere Zimmer durchsucht sowie Schränke und Schubladen geöffnet haben.

Ersten Überprüfungen zufolge wurden zwei Schmuckschatullen mit Damenschmuck und mehreren Armbanduhren gestohlen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15.20 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16.10 Uhr, möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. | cri

