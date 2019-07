Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten in Wilhelmshaven - ein Pkw und drei Pedelecs

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Eine 46-Jährige befuhr am Sonntagabend, 28.07.2019, gegen kurz vor 19 Uhr mit ihrem Pkw VW die Schulstraße in Richtung Süden. Ein 58-Jähriger, ein 66-Jähriger und eine 56-Jährige befuhren mit ihren Pedelecs die Schulstraße in Richtung Norden.

In Höhe der Hausnummer 74 bremste der 58-jährige Pedelec-Fahrer aufgrund der dort parkenden Fahrzeuge und des entgegenkommenden Pkw VW ab. Der 66-Jährige bremste ebenfalls, die 56-jährige Pedelec-Fahrerin bremste zwar, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Halten und fuhr auf das vor ihr haltende Pedelec auf.

Die 56-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am linken Knie. Am E-Bike der 56-Jährigen entstand zusätzlich Sachschaden.

